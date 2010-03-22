Здравствуйте! есть книга в формате А4 - ворд с картинками(70 страниц). нужно: уменьшить каждую картинку до 150*150 после чего отформатировать контент так, ...
Требуется из двух шаблонов drupal сделать один
Требуется верстальщик. задача - объединить два шаблона.
wall и greeny_blu
причем wall снизу.
эскиз в приложении.
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