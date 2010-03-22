Требуется из двух шаблонов drupal сделать один

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки153 просмотра

Требуется верстальщик. задача - объединить два шаблона.

wall и greeny_blu

причем wall снизу.

эскиз в приложении.

Drupal
15 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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