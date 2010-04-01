Верстка под Drupal

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок241 просмотр

Требуется верстка под Drupal. Статический сайт из 15 страниц.

Drupal
15 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$200
3 дня
Алексей очень грамотный исполнитель. Сделал все на высшем уровне. Будем обращаться ещё.
Ребята разработчики Все было на уровне

Заявки фрилансеров

horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад