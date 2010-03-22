Есть верстка - fpsp.ru. Требуется сделать полностью работающий сайт на Jomla 1.6. возможны правки по верстке потребуются плагины virtueMart, фотогаллерея, встроить 5 калькулятооров (готовые), ...
Заверстать простой шаблон главной страницы div-ами
Здравствуйте!
Нужно заверстать шаблон, preview в аттаче, psd по ссылке, тут места на хватило чтоб закачать:
http://depositfiles.com/files/7vzm1olyq
1) По горизонтали центрируется, т.е. дверь и лого над ней стоят по центру
2) По горизонтали тянущийся, влево и вправо в psd есть линии для дублирования в стороны
3) Ниже пола, тоже есть зеленое в psd для заполнения вниз.
4) Картины ставить по 3 шутки слева/справа, больше не надо.
5) При верстке, рамы верезать отдельно, картины в рамах отдельно. У вас должно получиться 3 картинки рам. 1 для левой от двери, 2 для правой от двери, трететья для последующих.
6) В стилях предусмотреть, чтоб все 6 картин можно было быстро поменять - каждая картина может быть как в своем файле, так и все 6 в одном длинном, смещая бэгграунд нужным образом по оси x. Смотрите как будет лучше с точки зрения скороси загрузки. Ибо графики много.
7) Верстать с учетом чтоб все было видно/читабельно/функционально даже если графика у пользователя не подгрузилась. Буду проверять все внимательно.
8) 2 блока с текстами делать дивами.
вроде все.
Называйте цену и сроки. Мне нужен сверстанный шаблон сегодня/завтра.
Писать прошу тех кто специализируется на верстке, имеет рейтинг и отзывы.
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