Верстка приватно для Паламарчук Александр

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка108 просмотров

Верстка приватно для Паламарчук Александр

15 лет назад
gosha_lee
Игорь 
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

spiritkmua
Александр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
15 лет назад
$50
1 день
Как и всегда работа сделана на "отлично". Продолжаем работать!!!
Как всегда, четкие требования = отличный результат. Игорь, спасибо!

Заявки фрилансеров

spiritkmua
Александр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
15 лет назад