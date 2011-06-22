HTML-вёрстка сайта из макета .psd

$100
HTML-версткаЗакрыт17 заявок308 просмотров
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Необходимо качественно, кроссбраузерно(ie7+), div-ами сверстать сайт из макета.

Затачивать под систему управления НЕ требуется.

Внешний вид сайта в приложении.

Оплата после сдачи, тестирования и приёмки заказчиком.

Требование к исполнителю — наличие похожих выполненных работ,

знание jquery/javascript будет плюсом(но не обязательно).

Верстка сайтаHTML
12 лет назад
shattl
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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