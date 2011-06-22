HTML-вёрстка сайта из макета .psd

Сверстать 4 одинаковые странички - разница только в центральной части. шапка футер и левая колонка одинаковы. оплата 10 уе... больше не могу. стучать 626371193
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо качественно, кроссбраузерно(ie7+), div-ами сверстать сайт из макета.
Затачивать под систему управления НЕ требуется.
Внешний вид сайта в приложении.
Оплата после сдачи, тестирования и приёмки заказчиком.
Требование к исполнителю — наличие похожих выполненных работ,
знание jquery/javascript будет плюсом(но не обязательно).
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