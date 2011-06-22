Отредактировать код html.

Добрый день.

Есть небольшой заказ по правке html кода.

Имеется несколько файлов в html и php формате (прилагаю во вложении).

Задача – почистить код таким образом, чтобы я мог вставить html-код в скрипт Order Master Pro с нужным форматированием (то есть с таким форматированием, как я его вижу в html-редакторе).

При прямом копировании внутри скрипта я вижу неправильное форматирование. (Скриншот прилагаю). Что я имею ввиду? Строки не на своих местах, временами шрифт не там.

Вообщем, задача - перевести из PHP в обычный HTML.

Сроки – до суток.

Оплата – договорная.

Просьба обращаться специалистов с хорошим знанием кода.