HTML-верстка

Здравствуйте! Требуется качественная, валидная, дивная верстка макета PSD. Срок: 2 рабочих дня. Оплата: после сдачи и тестирования. Требования: опыт работы, ответственность. Заявки оставляйте в проекте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн сайта (только главная и 2 внутренних аналогичных,все в приложении)
Обязательные требования:
1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари.
2.Валидная и сео оптимизированная верстка.
3.Совпадение с макетами должно быть 100 %
4.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов) Приоритет Куфону .
Нужно верстать дивами!
Приоритет цене и качеству !
Меню слева в каталоге нужно сделать выпадающими как здесь: http://cms13.prgmm.ru/ (кликните закупка товаров работ услуг)
Сроки 1 день !
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