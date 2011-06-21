Оптимизация HTML + jQuery

Нужна галерея-слайдер для joomla 1.5.20+virtuemart 1.1.8. От вас требуется в конечном итоге предоставить модуль для галереи с натянутым дизайном как в париложенном архиве, функционал как комментарии и т.д. не требуется - исключительно дизайн: пароль 13579 Будет ли просто ...