Анимированная страница

Добрый день.

Требуется человек, способный отрисовать анимацию и сверстать главную страницу сайта.

Макет с пояснениями во вложенном файле. Вопросов много появится, не на все в данный момент могу ответить.

Что касается реализации: нужно на хтмл с флэш иллюстрациями, полный флэш не допустим. Исходите из того, что анимацию надо будет рисовать.

Прошу указать сроки и стоимость работ. При определении стоимости берите верхнюю ценовую планку, за которую готовы плотно и без отрыва взять проект с реализацией всех сложных моментов.

Спасибо. Жду ваших предложений.