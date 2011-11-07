Анимированная страница

HTML-версткаЗавершен3 заявки167 просмотров
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Добрый день.

Требуется человек, способный отрисовать анимацию и сверстать главную страницу сайта.

Макет с пояснениями во вложенном файле. Вопросов много появится, не на все в данный момент могу ответить.

Что касается реализации: нужно на хтмл с флэш иллюстрациями, полный флэш не допустим. Исходите из того, что анимацию надо будет рисовать.

Прошу указать сроки и стоимость работ. При определении стоимости берите верхнюю ценовую планку, за которую готовы плотно и без отрыва взять проект с реализацией всех сложных моментов.

Спасибо. Жду ваших предложений.

12 лет назад
techmaster
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
12 лет назад
$450
14 дней
Профессиональный ответственный исполнитель. Отличная работа, получено было именно то, что требовалось. Кроме флэш страницы выполнен еще ряд работ над сайтом. Рекомендую.
Интересная не шаблонная работа. Заказчик - всегда на связи. Своевременная оплата. Одним словом - приятно поработали.
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