Верстка шаблона для OpenCart

Есть текст в формате .doc и небольшой html-код, которые нужно объединить в одной html-странице по имеющемуся образцу. Работы - максимум на 10 минут. Стоимость работы - 100 руб, оплата по факту выполнения заказа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать шаблон под OpenCart, а точнее ocStore 0.2.2. Элементы дизайна есть на 90%. Сам дизайн тоже есть, на другом сайте. Его нужно скопировать и немного подогнать под мой проект.
Цена договорная.
Кто заинтересован скайп в личку или в ответе на заявку, обсудим ТЗ и цену работы со сроками.
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