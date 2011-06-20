Разместить на главной сайта статичный текст

Есть сайт - http://dlsoft.ru

Есть оптимизированная статья для главной страницы (сайт на вордпрессе, вставить статью надо на главную под посты)

Есть проблема с сайтом - если вставлять статью (как это обычно бывает) в файл index.php шаблона - он отображается не только на главной, а и на всех внутренних. Вот эту проблему и надо решить - добавить текст статьи так, что бы она отображалась только на главной под постами.

Шаблон на сайте называется Atahualpa

Предлагайте расценки.