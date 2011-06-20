Сайт визитка

HTML-версткаЗакрыт8 заявок268 просмотров
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Сайт визитка:

Имеется в наличии:

1. flash (шапка сайта) Исходник выполнен в CS4 - привязать к общ. макету в двуязычном варианте eng\rus. (все меню во флеше дублируется левым меню, поэтому возможно что шапку по ссылкам привяжет мой флешер по окончании всей верстки)

2. Макет в PSD 2-х стр. - главной и информационных.

Это все уже висит на Ucoz, но если кому-то удобнее сделать работу на др. беспл. движке - пожалуйста

Жду предложений по этому проекту

12 лет назад
funkyweb
Дмитрий 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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