Поправить верстку на сайте

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Криво отображаються кнопки в опере и ИЕ 7

И еще в ИЕ7 на странице оформления покупки съезжает кнопка. Нужно это поправить

Чтобы Вы долго не искали где находиться код в движке:

Css находиться тут - /skin/frontend/default/gloria/css/style.css

Файл с кодом кнопок и страниц категорий товаров - /app/design/frontend/default/gloria/template/catalog/product/

помоему list.phtml или wiew.phtml - или в папке view

Тот что в картинке 1234.jpg - файл с кодом находиться тут - /app/design/frontend/default/gloria/template/checkout/cart.phtml

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