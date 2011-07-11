Сверстать 5 страниц

Нужно сделать очень похожий по дизайну (можно копию) сайт (будет на русском языке) и "натянуть" на joomla http://bit.ly/bu9KgD Обратите внимание на раздел проекты этого сайта Отдельно не нужны дизайн, верстка, программирование. Нужен сайт на выходе. Текст на русском и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн нарезан и готов к верстке.
При необходимости, дизайнер доработает элементы под ваши требования.
В дизайне есть интеграция с соцсетями (twitter, facebook, vkontakte). Ссылки на группу при клике на иконку и Like, Нравится, Tweet.
Сроки: 1 неделя
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