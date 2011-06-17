Онлайн кинотеатр и парсер

Нужна верстка дивами, несложно. Требования: кроссбраузерно, валидно, все стили в css и так далее. Обязательное требование: соблюдение сроков. Если не соблюдаете расторгаю с вами договренность односторонне =) Оплата по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин на Вамшоп.
Надобно переверстать шаблон категории и товара + парсер.
В одной категории создать онлайн кинотеатр с парсером (откуда парсить - на Ваш выбор, лишь бы сайт нормально видео отдавал)
В админке выбирается шаблон подкатегории - второй нужно переделать под отображение фильмов категории и краткое описание, например как тут http://filmix.net/dramy Соответственно убрать поля плана "цена" "купить"...
Шаблон карточки товара то же переделать соответственно, плеера отображать в "описании товара"
Бюджет не большой, но и работы на пару часов(для тех у кого есть прарсер).
Просьба указывать цену и сроки.
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