Онлайн кинотеатр и парсер

Есть интернет магазин на Вамшоп.

Надобно переверстать шаблон категории и товара + парсер.

В одной категории создать онлайн кинотеатр с парсером (откуда парсить - на Ваш выбор, лишь бы сайт нормально видео отдавал)

В админке выбирается шаблон подкатегории - второй нужно переделать под отображение фильмов категории и краткое описание, например как тут http://filmix.net/dramy Соответственно убрать поля плана "цена" "купить"...

Шаблон карточки товара то же переделать соответственно, плеера отображать в "описании товара"

Бюджет не большой, но и работы на пару часов(для тех у кого есть прарсер).

Просьба указывать цену и сроки.