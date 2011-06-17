Верстка срочно

HTML-версткаЗакрыт26 заявок347 просмотров
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Нужна верстка дивами, несложно.

Требования:

кроссбраузерно, валидно, все стили в css и так далее.

Обязательное требование: соблюдение сроков. Если не соблюдаете расторгаю с вами договренность односторонне =) Оплата по факту.

12 лет назад
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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