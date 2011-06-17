Верстка срочно

Добрый день, Приглашается к сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress. Темы простые (устанавливать на хостинг не нужно, ИЕ6 не требуется, HTML 5 и CSS 3 тоже не нужно) Знание программирования и навыки фотошопа ...