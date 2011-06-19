Исправить ошибки в шаблоне

Добрый день, Приглашается к сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress. Темы простые (устанавливать на хостинг не нужно, ИЕ6 не требуется, HTML 5 и CSS 3 тоже не нужно) Знание программирования и навыки фотошопа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пациент: myvideoday.ru (движок wp 3+)
Задача 1
Исправить ошибки в коде шаблона, возникают при назначении меток или активировании виджетов (скриншот во вложении)
Задача 2
Сделать вывод 3 разделов: новости, видео, фотографии, у каждого раздела (кроме новостей) есть свои рубрики (страны, реклама, настроение и т.д.). Рубрики должны отображаться только в соответствующем разделе (допустим для видео выводятся рубрики относящиеся только к видео). На главной также выводятся все подряд (на данный момент встроена функция не выводить на главной)
Как вариант можно отсеивать рубрики которые начинаются с определенной категории (photo****) или же ставить флаг рубрики (запись в wp может состоять в нескольких рубриках)
Воткнуть виджет/плагин не получиться если не решить задачу 1, от вас цена и срок (тут жевать резину не нужно), задача 2 тривиальна.
Тема стоит лицензия, если нужно выдам доступ к форуму (английский)
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