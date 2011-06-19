Исправить ошибки в шаблоне

Пациент: myvideoday.ru (движок wp 3+)

Задача 1

Исправить ошибки в коде шаблона, возникают при назначении меток или активировании виджетов (скриншот во вложении)

Задача 2

Сделать вывод 3 разделов: новости, видео, фотографии, у каждого раздела (кроме новостей) есть свои рубрики (страны, реклама, настроение и т.д.). Рубрики должны отображаться только в соответствующем разделе (допустим для видео выводятся рубрики относящиеся только к видео). На главной также выводятся все подряд (на данный момент встроена функция не выводить на главной)

Как вариант можно отсеивать рубрики которые начинаются с определенной категории (photo****) или же ставить флаг рубрики (запись в wp может состоять в нескольких рубриках)

Воткнуть виджет/плагин не получиться если не решить задачу 1, от вас цена и срок (тут жевать резину не нужно), задача 2 тривиальна.

Тема стоит лицензия, если нужно выдам доступ к форуму (английский)