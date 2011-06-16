Доработать, поправить верстку под IE 7, 8

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Есть готовый проект, на котором даже карта не подгружается из-за ошибки "kb927917" в IE 7,8, в хроме/опере так же есть пару багов связанных со скроллами данных. Ищу опытного человека т.к. в дальнейшем нужно будет отверстать еще порядка 4 сайтов включая большой проект. Проект GPS мониторинга нагружен JS скриптами, поэтому дебаг думаю будет не совсем легких, пишу что бы потом не исчезали те кто якобы возьмется. Оставляйте пожалуйста максимально серьезные проекты работающие в IE (Где побольше скриптов и верстка рабочая) + контакты и рейт.
P.S. Проект закрытый поэтому доступ дам только после проверки портфолио.
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