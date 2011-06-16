Поправить CSS Wordpress

Здравствуйте!

Нужно немного покопаться и подправить CSS сайта на Wordpress. Скриншоты - в прикреплении.

Сообщайте ваши цены, пожалуйста. Заоблачные цены не ставим, ибо мне известно, что в общем нужно сделать ))

Если есть вопросы, просьба отписываться в проект и не писать в личку.