Нужна верстка страницы

HTML-версткаЗавершен25 заявок322 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день нужна верстка страницы, макет не сложный трех колоночный стандартный. нужно сделать одну страницу до завтра до обеда.

Оставляйте данные и приблизительные ценыю.

13 лет назад
wrximpreza
Иван 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$45
1 день
Очень быстро и качественно, сделал исправления в дизайне (которые допустил дизайнер).
Приятный заказчик. Чёткие требования, коммуникабелен и с пониманием. Оплата без проблем прошла. Приятно было работать
  • Похожие заказы

  • Натянуть верстку на cms

    Добрый день, есть верстка страниц сайта, необходимо натянуть. просьба отвечать именно в проект с указанием примерной цены и сроков. cms только joomla

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта интернет-магазина

    Доброго Всем времени суток! Требуется довести до ума сайт интернет магазина: 1. Слайдер Jquery (установлен, но криво) - поправить, объяснить как менять картинки. 2. "2-й каталог товаров (оптовый) на базе определенного модуля. 3. По мелочи: шрифты, цвета, и т.д. CMS ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Коррекция верстки

    $50

    Есть полуготовый сайт, при натягивании на CMS часть стилей потерялось по причине иного именования самих стилей или смены вложенности элементов. Надо поправить. дано: исходная верстка (как надо) + сайт( как получилось) на выходе хотелось бы таблицу стилей что ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка несложная, нужно быстро.

    Привет всем. Необходима несложная верстка дизайна. ПСД имеются. Главная + несколько однотипных внутренних. Все просто. Жду предложений. НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!!!!!!!!!!

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад