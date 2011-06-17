Натяжка рисованного сайта на Опен карт, настройка галереи и корзины.
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Добрый день нужна верстка страницы, макет не сложный трех колоночный стандартный. нужно сделать одну страницу до завтра до обеда.
Оставляйте данные и приблизительные ценыю.
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