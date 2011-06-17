Нужна верстка страницы

Есть полуготовый сайт, при натягивании на CMS часть стилей потерялось по причине иного именования самих стилей или смены вложенности элементов. Надо поправить. дано: исходная верстка (как надо) + сайт( как получилось) на выходе хотелось бы таблицу стилей что ...