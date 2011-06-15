Натянуть верстку на cms

HTML-версткаЗакрыт6 заявок183 просмотра
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Добрый день, есть верстка страниц сайта, необходимо натянуть.

просьба отвечать именно в проект с указанием примерной цены и сроков.

cms только joomla

13 лет назад
KommISSar
Владимир 
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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