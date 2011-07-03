Коррекция верстки

Есть полуготовый сайт, при натягивании на CMS часть стилей потерялось по причине иного именования самих стилей или смены вложенности элементов.

Надо поправить.

дано: исходная верстка (как надо) + сайт( как получилось)

на выходе хотелось бы таблицу стилей что бы все было супер

работа реально немного, максимум на день.

оплата 1500 рублей (~50 баксов): QiWi|WMR|Visa (на выбор)