Верстка макета

Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн для сайта (только главная)

Обязательные требования:

1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари.

2.фикса

3.Валидная и сео оптимизированная верстка.

4.Совпадение с макетами должно быть 100 %

5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов) Приоритет Куфону .

Нужно верстать дивами!

6.Размер верстки не должен превышать 280 кб.

Приоритет цене и качеству !

Сроки 1 день !

Жду Ваших предложений,джипег в приложении