Верстка макета

Требуется верстка дизайна (4 страницы/ psd-формат) под выбранную Исполнителем и согласованную с Заказчиком бесплатную систему управления контентом. Сайт - визитка компании. Размещайте свои предложения по CMS и срокам. В приложении - jpg-изображение дизайна главной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн для сайта (только главная)
Обязательные требования:
1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари.
2.фикса
3.Валидная и сео оптимизированная верстка.
4.Совпадение с макетами должно быть 100 %
5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов) Приоритет Куфону .
Нужно верстать дивами!
6.Размер верстки не должен превышать 280 кб.
Приоритет цене и качеству !
Сроки 1 день !
Жду Ваших предложений,джипег в приложении
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