Нужно поправить вёрстку сайта

Проблема банальная: в IE сайт всегда отображался нормально, а в Chrome в шапке возникает белый "зазор", таблица разъезжается. Нужно разобраться, из-за чего и устранить данную проблему

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Просьба писать предложения только тем, кто 100% уже знает, в чём причина и знает как её устранить.

(дизайн в будущем всё равно будут переделывать, но пока нужно поправить этот)