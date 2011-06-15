Нужно поправить вёрстку сайта

$50
HTML-версткаЗавершен5 заявок272 просмотра
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Проблема банальная: в IE сайт всегда отображался нормально, а в Chrome в шапке возникает белый "зазор", таблица разъезжается. Нужно разобраться, из-за чего и устранить данную проблему

Сайт - botmasterru.com

Просьба писать предложения только тем, кто 100% уже знает, в чём причина и знает как её устранить.

(дизайн в будущем всё равно будут переделывать, но пока нужно поправить этот)

13 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
o-mega
35 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Всё чётко, моментально, грамотно :)
Оперативно. Без лишней воды. Хороший заказчик.
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