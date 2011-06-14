Работы по сайту

HTML-версткаЗавершен4 заявки277 просмотров
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Работ на 4 часа.

1. Изменить шапку. В левом углу разместить наш логотип и телефон, в правый перетащить лист с ручкой и логотипами Кодекс, Техэксперт.

2. В расположенных слева на главной странице блоках с ссылками на продукты (руководителям, строителям и т.д.) нужно подтереть ссылки на сайты kodeks и cntd.

3. В разделе о компании есть ссылка на отзывы клиентов которая ведет на наш старый сайт! Нужно что бы она ссылалась на страницу отзывы клиентов.

4. Поставить счетчик яндекс-метрики и гугл аналитики (код предоставится)

5. В контактах изменить описание как пройти.

сайт grad-it.ru (старый) test.grad-it.ru (новый)

используется CMS - modx

13 лет назад
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
lebedev-sergey
Сергей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
28 отзывов(-2)
13 лет назад
$25
1 день
Все быстро и как надо и без лишних вопросов и проволочек. Спасибо за работу.
Отличный заказчик, опплата в обещаный срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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