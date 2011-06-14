Работы по сайту

Работ на 4 часа.

1. Изменить шапку. В левом углу разместить наш логотип и телефон, в правый перетащить лист с ручкой и логотипами Кодекс, Техэксперт.

2. В расположенных слева на главной странице блоках с ссылками на продукты (руководителям, строителям и т.д.) нужно подтереть ссылки на сайты kodeks и cntd.

3. В разделе о компании есть ссылка на отзывы клиентов которая ведет на наш старый сайт! Нужно что бы она ссылалась на страницу отзывы клиентов.

4. Поставить счетчик яндекс-метрики и гугл аналитики (код предоставится)

5. В контактах изменить описание как пройти.

сайт grad-it.ru (старый) test.grad-it.ru (новый)

используется CMS - modx