Верстка сайта с существующим дизайном PSD

Дизайн разработан, были всё сверстали, просто с багами. Некоторыми. Обсудить можно в icq: 627282041 ТЗ и готовые с багами макеты http://zalil.ru/31246862 Начинаете на своём хостинге, потом переносите на мой с моей лицензией. Вам остаётся только сверстать макеты ...