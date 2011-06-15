Необходимо сверстать оставшиеся страницы для сайта http://sovershenstvo.biz:90 (в основном формы добавления/редактирования) и вносить правки в существующие шаблоны. Работы много и сроки как всегда горят, так что основное требование - возможность уделять работе минимум 8 часов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка сайта с существующим дизайном PSD под систему DataLife Engine: 9.0
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