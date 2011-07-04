Необходимо сверстать оставшиеся страницы для сайта http://sovershenstvo.biz:90 (в основном формы добавления/редактирования) и вносить правки в существующие шаблоны.

Работы много и сроки как всегда горят, так что основное требование - возможность уделять работе минимум 8 часов в день.

Так же желательно уметь работать с git и иметь представление о шаблонах django