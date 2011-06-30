Верстка из AdobeFireworks

Верстка из png файла сделано качественно с хаками для ИЕ. Было приятно и легуо разобраться в коде так как он натягивался на модэкс то именно такой - понятный и структурированный стиль блоков кода и требовался, класс! Что касается процесса работы, Юрий, на связи, задержек нет, все отлично - рекомендую!