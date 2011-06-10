Верстка дизайна и установка на Joomla

Здравствуйте.

Есть готовый дизайн (файл psd) задача - сверстать его и установить на джумлу (1.5)

Сроки: завтра всё должно быть готово (12.06). Можно вечером.

Единственный минус: файл шаблона весит 500 Мб (что там столько весит - сам не знаю))) )

Если сроки и бюджет устраивает - пишите в личку, я вам высылаю макет, логины и пароли и начинаем работать.

Сроки поджимают, по-этому надо оперативно сработать.

Если Вы из Москвы - может продолжить общение по телефону.

Оплата сразу по факту выполнения.

Предыстория:

Был у меня хороший дизайнер/верстальщик. Делал всё четко и оперативно, я также оперативно ему оплачивал работу. Работали с осень. С мая месяца работать с ним стало не выносимо. Никогда нет у компьютера, телефон не берет по 2-3 дня, работу не делает.

По-этому щас активно ищу дизайнера/верстальщика для работы над проектами. Если сработаемся - работы будет хватать.