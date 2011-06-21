Три вкладки на jQuery

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка189 просмотров
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Нужно сверстать простую форму с тремя горизонтальными вкладками.

Переключение вкладок сделать на jQuery (должно работать с версией 1.3.2)

В форме отображаются изображения со схемами проезда, по одному изображению на каждую вкладку.

Высота и ширина всех вкладок фиксированная, ширина формы тоже фиксированная, высота изображений разная, поэтому нужно при переключении вкладок плавно подстраивать высоту формы под содержимое.

Появление содержимого тоже показывать плавно.

Кроме изображений может быть добавлен текст и любой html-код.

Надписи во вкладках сделать не картинками, а текстом.

Требуется кроссбраузерность: ie6+, firefox 3.5+, opera 9+, chrome.

Psd для формы в приложении, сами карты проезда отправлю исполнителю.

Сделать нужно до 15-00 по московскому времени 11.06.2011

jQuery
13 лет назад
Merx
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
luckycss
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
42 отзыва(-4)
13 лет назад
$10
1 день
Задание выполнено в соответствии с требованиями. Я доволен результатом.
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