Три вкладки на jQuery

Нужно сверстать простую форму с тремя горизонтальными вкладками.

Переключение вкладок сделать на jQuery (должно работать с версией 1.3.2)

В форме отображаются изображения со схемами проезда, по одному изображению на каждую вкладку.

Высота и ширина всех вкладок фиксированная, ширина формы тоже фиксированная, высота изображений разная, поэтому нужно при переключении вкладок плавно подстраивать высоту формы под содержимое.

Появление содержимого тоже показывать плавно.

Кроме изображений может быть добавлен текст и любой html-код.

Надписи во вкладках сделать не картинками, а текстом.

Требуется кроссбраузерность: ie6+, firefox 3.5+, opera 9+, chrome.

Psd для формы в приложении, сами карты проезда отправлю исполнителю.

Сделать нужно до 15-00 по московскому времени 11.06.2011