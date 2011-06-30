Сверстать сайт

HTML-версткаЗавершен23 заявки466 просмотров
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Нужно сверстать сайт.

Обязательно кроссбраузерно. Желательно валидно.

Макет по ссылке

buggy-motor.ru/moshovercraft.rar

13 лет назад
scott2to
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kaaD
Юрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$150
3 дня
Верстать мало кто любит, потому что делать это хорошо дано далеко не каждому. Были рады найти избавителя от этой бисерной работы. Сверстан макет великолепно. Сейчас очень легко нарваться на горе-верстальщика. Не рискуйте. Работайте с Юрием. Он свое дело знает. Спасибо за внимание)
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