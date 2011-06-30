Сверстать сайт

Верстать мало кто любит, потому что делать это хорошо дано далеко не каждому. Были рады найти избавителя от этой бисерной работы. Сверстан макет великолепно. Сейчас очень легко нарваться на горе-верстальщика. Не рискуйте. Работайте с Юрием. Он свое дело знает. Спасибо за внимание)