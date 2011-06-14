Отверстать фрагмент сайта

HTML-версткаЗавершен5 заявок151 просмотр
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Нужно на СЕГОДНЯ отверстать фрагмент сайта в приложении (звездочки по одной не нужно верстать)...

+ Доп. задание: предложить варианты для галереи фотографии под эту же страничку.

13 лет назад
wonka_2k
Алексей 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
POLSKOY
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Приятное общение, работа выполнена в срок и на хорошем уровне. Спасибо.
С Алексеем было приятно работать. Он четко поставил задачу, уточнил все нюансы и в указанные сроки оплатил заказ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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