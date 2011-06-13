Верстка под joomla

Нужен человек способный создать шаблон для битрекса. Только Москва
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Добрый день, господа фрилансеры:
Необходимо осуществить верстку на joomla макета, приложенного к данному тендеру.
требуется сделать:
1) Шапка - просто div с картинкой в качестве бэкграунда
2) Верхнее меню
3) left module, с заголовками и стилями, как на картинке
4) breadcrumbs модуль как на картинке
5) Настроить шрифты и цвета заголовков и текстов как на картинке
6) footer (как и шапка - просто div с фоновой картинкой)
PSD исходник макета будет предоставлен
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