Верстка под Joomla

$100
HTML-версткаЗакрыт1 заявка75 просмотров
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Необходима переверстать сайт и натянуть под Joomla.

14 страниц (большинство шаблонных и однотипных).

Основные требования:

1. Резина (корректное отображение на 16:9 и стандарт. формате мониторов, разрешения от 800x600)

2. Кроссбраузерность (IE от 7

3. Валидность (HTML, CSS), пусть не 100% из-за CMS, но макс. толково сделать

Готовую работу - проверяю через сервисы (валидатор, browsershot и вручную).

При успешном сотрудничестве - буду заказывать регулярно.

Оплата строго по-факту.

Выберу исполнителя согласно требованиям и с минимальной ценой.

Joomla
13 лет назад
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад