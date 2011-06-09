Верстка под Joomla

Здравствуйе, нужна качественная верстка сайта(6 страниц), к сайту нужна ЦМС (из готовых желательно использовать WP).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима переверстать сайт и натянуть под Joomla.
14 страниц (большинство шаблонных и однотипных).
Основные требования:
1. Резина (корректное отображение на 16:9 и стандарт. формате мониторов, разрешения от 800x600)
2. Кроссбраузерность (IE от 7
3. Валидность (HTML, CSS), пусть не 100% из-за CMS, но макс. толково сделать
Готовую работу - проверяю через сервисы (валидатор, browsershot и вручную).
При успешном сотрудничестве - буду заказывать регулярно.
Оплата строго по-факту.
Выберу исполнителя согласно требованиям и с минимальной ценой.
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