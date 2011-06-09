Верстка и установка сайта на Wordpress

HTML-версткаЗакрыт6 заявок152 просмотра
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Здравствуйе,

нужна качественная верстка сайта(6 страниц), к сайту нужна ЦМС (из готовых желательно использовать WP).

WordPress
13 лет назад
bafic
Роман 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Boris_Goncharov
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$35
4 дня