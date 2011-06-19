Верстка сайта (главная+внутреняя)

HTML-версткаЗавершен21 заявка339 просмотров
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День добрый.

Нужна верстка 2 основных страниц сайта. Главная в приложении, внутренняя - скину отдельно уже.

Пояснения по верстке будем обсуждать с исполнителем.

Оплата ЯД.

Верстка сайта
13 лет назад
svfedorof
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ks_rew
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$15
3 дня
С Оксаной работали в первый раз. Подходом и качеством доволен. Советую как спокойного и адекватного исполнителя.
Отличный заказчик, только положительные впечатления. Рекомендую!
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