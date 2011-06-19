Верстка сайта (главная+внутреняя)

Добавить позицииv Left и Right для размещения там модулей в шаблон на джумла. Сайт http://itnet.com.ua
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Нужна верстка 2 основных страниц сайта. Главная в приложении, внутренняя - скину отдельно уже.
Пояснения по верстке будем обсуждать с исполнителем.
Оплата ЯД.
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