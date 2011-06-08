Внести изменения на сайте и в верстке

HTML-версткаЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Движок самописный.

1) Нужно поправить верстку (выровнять границы сайта).

2) Сделать шрифт на всем сайте одинаковым.

3) Прописать ссылочные фразы на главной внизу.

13 лет назад
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Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
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