Верстка на сейчас

[исправляю свой предыдущий положительный отзыв] По первому заказу Сергей справился, но с протяжкой установленных сроков. По второму заказу сроки сорваны,хотя клялся-божился успеет. У исполнителя как обычно бывает в таких случаях, интернета нету, телефон поломался и тд. Конечно же никакого предупреждения не следовало, что мол не ждите, я не выполню. Не буду портить себе карму негативным отзывом этому фрилансеру.