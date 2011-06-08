Поправить вёрстку

Есть шаблон http://demo.gavick.com/joomla15/apr2011/ во всех браузерах, кроме оперы, шрифты отображаются те что нужны, в опере подставляется стандартный шрифт. Нужно подкорректировать шаблон чтоб и в опере шрифт отображался тот что выводится шаблоном, а не стандартный. пишите ваши сроки и ...