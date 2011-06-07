Макет главной прикрепил. Так же будет весь необходимый внутряк позже. От вас примерные цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток уважаемые!
Необходимо сверстать PSD макет главной и внутренних страниц "дизайн средний" буду отдельно давать превью каждому кто напишет предложение. Хотелось бы видеть в исполнителе профессионала знающего свое дело. Так же интересует постоянное сотрудничество!
Пишем в личку оставляем предложения!
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