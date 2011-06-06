Верстка сайта на webAsyst

Здравствуйте. Необходимо выполнить вёрстку сайта + сделать JS слайдер. По нажатию на выбранную категорию в меню справа (блок из товаров) левый блок из картинки и описания должен изменяться на соответствующий с плавной анимацией.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предоплата 30%. Остальное по факту. Дизайн пока на изготовлении.
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