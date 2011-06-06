Верстка сайта на бесплатном движке

Можно джумла, можно другой. дизайн готов. 6 видов дизайна страниц. всего страниц- 20-25

информационно-корпоративный. вешаем на хост. удаляем глюки. пример дизайна страницы прилагаю. сроки-неделя с доделками. всегда быть на связи. за отзыв не работаем, только за деньги и со специалистами, зарегестрированных в сети не менее 6 месяцев.