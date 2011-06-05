Перенести css из верстки

HTML-версткаЗакрыт10 заявок364 просмотра
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Нужно взять этот стиль http://178.79.149.248/ и загнать его в css для этой верстки http://kiborg.heroku.com/

CSS
13 лет назад
GMax
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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