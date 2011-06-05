Перенести css из верстки

Требуется собрать сайт о компьютерных играх. Макет показывает только структуру сайта, в ТЗ возможно пару пунктов не написано. Надо создать в короткий срок, не более недели. Прошу добавляться тех фрилансеров, которые согласны на все условия Оплата ...