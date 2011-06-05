Подредактировать отображение сайта

Верстка нужна для roofmaster.ru. Внимательно читаем ТЗ!!! Смотрим архив, там есть все файлы. 0.1) Необходима ТАБЛИЧНАЯ верстка. И сейчас на сайте табличная. Конечная цель – с минимальными усилиями поменять дизайн сайта на новый, сохранив все стили ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Движок самописный.
1) Нужно поправить верстку (выровнять границы сайта).
2) Сделать шрифт на всем сайте одинаковым.
3) Прописать ссылочные фразы на главной внизу.
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