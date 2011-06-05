Создание шаблона на Joomla 1.5

HTML-версткаЗакрыт9 заявок266 просмотров
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Нужно сделать шаблон и настроить его на Joomla. Дизайн в вложении. Нужно управится в кротчайшие сроки.

Joomla
13 лет назад
e-world
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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