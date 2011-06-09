Валидация и работа с HTML кодом

HTML-версткаЗавершен2 заявки245 просмотров
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Я вам предоставлю два файла, template.html (24,7кб) и style.css (11,5кб), а от вас потребуется выполнить две задачи:

1. Сделать валидным по стандартам HTML 5 код этих файлов. Максимально возможно вынести данные в style.css. Убрать лишнее в style.css. C кодом уже работали, но тем не менее, думаю есть что изменить.

2. По этим двум файлам создаются разные сайты. В коде этих файлов содержатся макросы, например [DATE], который на сайте заменяется на дату, [RAND-1-123] заменяется число от 1 до 123. Вам нужно сделать так, чтобы код каждого сайта на выходе был максимально уникальным.

Вам скорей всего хватит трёх макросов

[RAND-1-9999]

[RANDLINE-(stroka.txt)] - случайная строчка из stroka.txt

[|привет|здрасте|] - вставит либо привет, либо здрасте

Например

a {

font-size:11px;

color:#000000;

}

можно заменить, скажем, на

a {

font-size:[RAND-10-12]px;

color:#[|000000|150517|] ;

}

Главное чтобы дизайн в каких-нибудь вариациях не выглядел сильно плохо. Куда конкретно вставлять макросы, целиком на ваше усмотрение.

Вот пример, как выглядит сайт с этими template.html и style.css

http://3fw.ru/3njn

HTML
13 лет назад
kvrkin
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
larianum
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
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Дал четкое ТЗ, был постоянно на связи для обсуждения деталей, постоплата произведена без каких-либо вопросов. Честный и порядочный. Рекоммендую к сотрудничеству!
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