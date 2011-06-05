Проблема с версткой вордпресс

Кто знаком с shopify.com ?? под неё надо сверстать.. Тут http://clip2net.com/s/Yz18 PDF без компрессий, JPG и исходник в InDesign CS4/CS5. Первая страница готова, с ней можно работать. На второй будут правки в блоке с видео и, возможно, появится ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть блог на вордпрессе, установлен плагин для галлереи, проблема в том, что при скроле посты с галлереей наезжают поверх навигации ( плашка фиксированая и весь контент скролится под ней ) нужно пофиксить этот вопрос.
посмотреть можно тут dontlike.ru/wordpress
- Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется сверстать 4 страницы. Желательно иметь навыки по работе с чистым js-скриптомHTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, необходимо срочно сверстать 1 страницу и прикрепить на Wordpress. Верстку зделать нужно сегодня!!!HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Приветствую коллеги. Дело такое. Есть буржуйский шаблон джумлы 1.5. Надо его докрутить немного, чтобы была возможность использовать заголовки в кириллице, и разобраться вообще что тут и как...где лежат какие материалы... Заголовки на латинице отображаются, на кириллице ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Доброго дня, необходимо сверстать несложный сайт, желательно за сегодня. нужна только верстка нтмл и цсс. Заинтересовавшимся вышлю макет.HTML-верстка19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно кроссбараузерно сверстать 1 страничку в html (в аттаче). div/css. Без скриптов и даже ссылок. PSD дам. Фон шапки и подвала тянется по ширине экрана. Остальное - фикс. По разметке - комменты видны на самом ...Завершен13 лет назад
- $25
Нужно сделать вёрстку. Верстка должна быть Валидная, блочная (div), кроссбраузерная (IE7+, FF3+, Opera 9+, Safari 3+, GChrome) Боковое меню должно быть аккордион. Нижние фото должны прокручиваться в сторону. PSD отправлю исполнителю, в прикреплённом файле скрин дизайна.HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сайт - одна страница. Нарисован в AI. Нужно перевести в html. Исходник по адресу - http://svetsky.com/tmp/siteDG.aiЗавершен13 лет назад
- $25
Необходима верстка для сайта: В верстке желательно: CSS в отдельном файле. Верстка Валидная, блочная (div), кроссбраузерная (IE6+, FF3+, Opera 9+, Safari 3+, GChrome) SEO напрвленная (текст - как можно ближе к хедеру, заголовоки на страницах Н1 и Н2 ...Закрыт13 лет назад
- $50
Привет! Нужно сверстать шаблон для dle. Сделать это нужно хорошо, т.е. ищется опытный специалист. Посмотрите прикрепленный файл - это главная страница. По срокам - чем раньше тем лучше, сразу указывайте сроки. Если цена не устраивает и вы считаете, ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад