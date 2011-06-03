Сверстать промо страницу на дивах

Привет! Нужно сверстать шаблон для dle. Сделать это нужно хорошо, т.е. ищется опытный специалист. Посмотрите прикрепленный файл - это главная страница. По срокам - чем раньше тем лучше, сразу указывайте сроки. Если цена не устраивает и вы считаете, ...