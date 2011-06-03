Хорошо сверстать шаблон для dle

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Привет! Нужно сверстать шаблон для dle. Сделать это нужно хорошо, т.е. ищется опытный специалист.

Посмотрите прикрепленный файл - это главная страница.

По срокам - чем раньше тем лучше, сразу указывайте сроки.

Если цена не устраивает и вы считаете, что способны на большее - пишите

Без портфолио не работаем.

13 лет назад
xparsing
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад