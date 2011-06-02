Верстка дизайна + установка на WordPress / MaxCMS

Есть готовый проект, но едет верстка в IE (версии 7, 8, 9) Требуется грамотный специалист, который сможет разобраться в чужом коде, и оптимизировать верстку в указанных версиях браузера. Срочно! Готовы прилично заплатить при условии, что работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется дизайн будущего сайта (в PSD по слоям).
Необходима:
1. Верстка сайта
кроссбраузерная (IE6-9. FireFox 3,4. Opera 9-11)
желательно валидная
макет дизайна прикрепляю, там ничего сложного
2. На основе сверстанного сайта сделать шаблон для
WordPress 3 или MaxCMS 0.51 (что вам удобнее и для чего вы быстрее сделаете)
Обеспечить поддержку виджетов в этих CMS
Ваша цена и сроки.
P.S. Кто профессионально и быстро может обеспечить только один пункт, тоже пишите – рассмотрим.
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