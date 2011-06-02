Верстка дизайна + установка на WordPress / MaxCMS

Имеется дизайн будущего сайта (в PSD по слоям).

Необходима:

1. Верстка сайта

кроссбраузерная (IE6-9. FireFox 3,4. Opera 9-11)

желательно валидная

макет дизайна прикрепляю, там ничего сложного

2. На основе сверстанного сайта сделать шаблон для

WordPress 3 или MaxCMS 0.51 (что вам удобнее и для чего вы быстрее сделаете)

Обеспечить поддержку виджетов в этих CMS

Ваша цена и сроки.

P.S. Кто профессионально и быстро может обеспечить только один пункт, тоже пишите – рассмотрим.